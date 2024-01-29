"الوضع خطيرٌ جداً".. ماذا قيلَ في إسرائيل عن لبنان؟

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وبينما أعرب قائد "اللواء 769"، العقيد آفي مرتسيانو، عن دعمه عودة المستوطنين إلى كريات شمونة والمستوطنات المجاورة المحاذية للحدود غير المكشوفة للنيران المضادة للدروع، رفض رؤساء السلطات ذلك من دون وجود ضمانات أمنية.ووفق الصحيفة، قال رئيس بلدية كريات شمونة أفيحاي شتيرن، فإنّ "التهديدات ما زالت قائمة في الشمال، لذا، ليس بالإمكان التفكير في العودة".وبحسب الصحيفة، "فقد تمّ إجلاء نحو 60 ألف شخص منذ بداية المعركة، وبقي كثيرون في العديد من المستوطنات القريبة من الحدود، لكنهم "يجدون صعوبة في أن يعيشوا حياة طبيعية"، وفق ما كتبته.وكان اللواء في الاحتياط الإسرائيلي غرشون هكوهين رأى أنّ حزب الله نجح، عبر جهد بسيط حتى الآن، في منع الإسرائيليين من العودة إلى منازلهم في الشمال.وقال للقناة "12" إنّ "حزب الله نجح، من خلال جهد بسيط يتمثل بإطلاق بين 3 و4 صواريخ في اليوم وعدة مسيّرات في منعنا من القول للإسرائيليين عودوا إلى منازلكم"، مشيراً إلى أنّ "إجلاء عشرات الآلاف من الإسرائيليين أمر صعب".وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأنّ الوضع في الشمال "خطيرٌ جداً"، لافتة إلى أنّ "الجبهة الداخلية هناك في خطر أيضاً، وهذا الأمر لم يسبق له مثيل في إسرائيل".وكان الوزير السابق في حكومة الاحتلال الإسرائيلي مئير شطريت قال في تصريح مؤخراً: "إذا وقعت حربٌ مع لبنان، فإنّ صواريخ حزب الله لن تصل إلى كريات شمونة فقط، بل ستطال تل أبيب وديمونا، وأيّ مكان في العمق الإسرائيلي".