ملفات عديدة.. لقاءات وزارية ونيابية لميقاتي في السرايا واجتماع مع سفير تركيا

إجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب صباح اليوم في السرايا، وبحث معه نتائج الاجتماع الذي عقده مجلس الأمن الدولي في نيويورك على المستوى الوزاري بشأن الوضع الراهن في الشرق الاوسط.

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وقد أطلع وزير الخارجية الرئيس ميقاتي على الاجتماعات واللقاءات التي عقدها وابرزها مع الأمين العام للامم المتحدة أنطونيو غوتيريس، وردود الفعل التي صدرت بشأن الكلمة التي القاها.

وقال وزير الخارجية: "أبلغت المجتمعين أن هناك فرصة تاريخية لهدوء مستدام على حدود لبنان الجنوبية. فلبنان لا يريد الحرب، ولم يسع يوماً، أو يسعى اليوم اليها".

وشدد على أنّ "رؤية لبنان من اجل تحقيق الامن والاستقرار المستدام في جنوب لبنان تقوم على التطبيق الشامل والكامل للقرار 1701، ضمن سلة متكاملة بضمانات دولية واضحة ومعلنة".

رياشي

وإجتمع الرئيس ميقاتي مع وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية نجلا رياشي وعرض معها شؤونا تتعلق بالوزارة ومشاريعها المستقبلية.

وزير التربية

وإجتمع رئيس الحكومة مع وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي وبحث معه شؤون وزارته.

سفير تركيا

وإستقبل رئيس الحكومة سفير تركيا في لبنان علي باريش أولوسوي وبحث معه آخر المستجدات الراهنة في لبنان والمنطقة اضافة الى العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها.

نواب

ثم استقبل ميقاتي عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب جورج عقيص الذي اوضح انه "بحث مع الرئيس ميقاتي شؤونا ومطالب تخص منطقة البقاع، لا سيما موضوع سلامة طريق ضهر البيدر".

كما التقى رئيس الحكومة كلا من النائبين حيدر ناصر وجان طالوزيان وجرى عرض للاوضاع العامة.

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صور من نشاط الرئيس ميقاتي اليوم:

اللقاء مع بو حبيب:

اللقاء مع رياشي:

اللقاء مع الحلبي:

اللقاء مع سفير تركيا:

اللقاء مع عقيص:

اللقاء مع ناصر: