توقيف سيّدتين في طرابلس... ماذا فعلتا؟

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ دورية من شرطة بلدية طرابلس، أوقفت سيدتين مكتومتيّ القيد، في محلة التل، وأحالتهما إلى التحقيق.



وتجدر الإشارة إلى أنّ شرطة بلدية طرابلس تسيّر دورياتها لمكافحة الأعمال المخلة بالآداب في المدينة.

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وتجدر الإشارة إلى أنّ شرطة بلدية طرابلس تسيّر دورياتها لمكافحة الأعمال المخلة بالآداب في المدينة.