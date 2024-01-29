"لسنا مكسر عصا"... إضراب في مختلف الدوائر الرسمية

Advertisement

لبت الدوائر الرسمية في معظم المناطق، دعوة "الهئية الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة"، إلى الإضراب العام والشامل لمدة اسبوع كامل، من أجل تحصيل حقوق الموظفين واقرار الزيادة المنصفة والعادلة لموظفي الإدارة العامة.ففي صور التزمت الدوائر الرسمية الاضراب والاقفال التام حتى إقرار زيادة منصفة وعادلة.اما في محافظتي لبنان الشمالي وعكار، فقد نفذت معظم الدوائر الرسمية اضرابا ، وأقفلت دوائر النفوس والعمل والصحة والزراعة والاقتصاد والمالية وقلم النفوس والشؤون الإجتماعية في طرابلس أبوابها بشكل كامل.كما لبّت كل الدوائر الرسمية في قضاء زحلة الدعوة إلى الاضراب، ونفذ عدد من الموظفين في السرايا وقفة احتجاجية "ضد الظلم والاجحاف الذي يطال هؤلاء الموظفين"، وألقى رئيس قسم المحافظة وسيم شهوان كلمة شدد فيها على "ضرورة التزام الإضراب إلى حين انصاف الموظفين إعطائهم كامل حقوقهم".وقال: "تحية الى جميع الزملاء الشرفاء الذين أرادوا الانتفاض لكرامتهم وإيصال صوتهم، هذه الكلمة اليوم هي عفوية ونابعة من القلب و من رحم الوجع الذي نعيشه. هذه الكلمة هي بإسم الموظفين الشرفاء الذين تهان كرامتهم كل يوم في هذه الدولة التي تغض نظرها عن وجعنا، نحن العمود الفقري لها".تابع:"باستطاعتنا شل الدولة وبيدنا تسيير أمورها. لقد أذليتمونا أمام أعين عائلاتنا وأولادنا، فنحن نموت يوميا، ولنا حقوق على هذه الدولة، ومن واجباتها ان تعيشنا بكرامة وليس بالذل، لقد أفنينا عمرنا في خدمة هذه الدولة ولم نلق سوى القهر وعدم الاستقرار المادي المدمر".وختم:"لسنا مكسر عصا ولن نرضى بالقليل. غدا يبدأ الاضراب، السرايا مقفلة لمدة اسبوع ، ومن بعدها نلتزم ما يصدر عن رابطة الموظفين من قرارات، اضراب شامل وتام الى حين تحقيق المطالب، واي موظف يخرق هذا القرار يعتبر مرتشيا وفاسدا".وشهدت الدوائر الرسمية في النبطية التزاما جزئيا بالاضراب ، واقفلت مصلحة المالية الاقليمية في محافظة النبطية ابوابها ، كما التزمت مصلحة الصناعة والتنظيم المدني به.كما اقفلت دائرة نفوس جباع ابوابها، بعكس بقية دوائر النفوس في المحافظة التي لم تلتزم بالاضراب ، فيما فتحت كافة المكاتب في السرايا الحكومية ابوابها وداومت المحافظ الدكتورة هويدا الترك في مكتبها ، كما فتحت دوائر قصر عدل النبطية ابوابها بشكل عادي.وسيواكب فرع تعاونية موظفي الدولة في النبطية الإدارات العامة بالإقفال التام ابتداءً من الخميس المقبل.