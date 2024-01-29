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لبنان

معلومات مهمّة عن المنخفض الجويّ "حيان".. وهذا ما قِيلَ عن إمكانيّة حصول هزّة أرضيّة في لبنان

Lebanon 24
29-01-2024 | 07:33
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أعلنت مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية عدم وجود منخفضات قوية تحمل الثلوج إنما ثلوج خفيفة تصل في حدها الأقصى إلى 1100متر، ولا وجود لرياح قوية ولا برودة غير طبيعية علما ان درجات الحرارة لم تصل إلى نقطة الصفر في البقاع.
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في هذا السياق اكدت مصلحة الابحاث العلمية الزراعية ان ما قيل عن "حيان" وعن "دانييلا" ليس الا "منخفض أقل من اعتيادي". 

ولفت بيان للمصلحة الى ان "حيان" لم يجلب خلال 24 ساعة المنصرمة سوى 18 ملمترا والرياح لم تتخط  24.8 كلم/ساعة ودرجات الحرارة على ارتفاع 1000 متر لم تصل إلى درجة الصفر بل بقيت درجة واحدة فوق الصفر .

وعن الايام المقبلة توقعت المصلحة ان يكون الطقس على الشكل التالي.

الاثنين 29/1: أمطار متفرقة، انقشاعات، احتمال ثلوج ممزوجة بالماء ليلاً على ارتفاع 1000متر 

الثلاثاء 30/1: ثلوج خفيفة صباحاً ومساءً ، ترتفع درجات حرارة نهاراً مع أمطار ، تشكل جليد خفيف على 1200 متر 

الاربعاء 31/1:ثلوج خفيفة صباحاً ومساءً ، ترتفع درجات حرارة نهاراً مع أمطار ، تشكل جليد خفيف على 1200 متر 

الخميس2/1: ثلوج خفيفة صباحاً ومساءً ، ترتفع درجات حرارة نهاراً مع أمطار ، تشكل جليد خفيف على 1200 متر 

الجمعة 2/2:ثلوج خفيفة صباحاً ومساءً ، ترتفع درجات حرارة نهاراً مع أمطار ، تشكل جليد خفيف على 1200 متر 

السبت2/3: ارتفاع درجات الحرارة مع أمطار قد تذيب الثلوج وتتسبب بسيول.

واكدت انه "لا داعي للهلع وللخوف فهما منخفضان أقل بكثير من اعتيادين، ولا رابط بين زلزال تركيا الآن 5.1 درجة أو هزة في لبنان أو بالطقس في لبنان".
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