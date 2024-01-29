وديع الخازن: البطريرك الراعي حاضن للأمانة الجامعة بين المسيحيين والمسلمين

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توجه الوزير السابق وديع الخازن، في بيان ردّ فيه على ما ورد في بعض الوسائل الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي من كلام مسيء لشخص البطريرك مار بشارة بطرس الراعي،" إلى من خانته الذاكرة"، قائلا :"إن غبطة البطريرك الراعي هو حاضن للأمانة الجامعة بين المسيحيين والمسلمين، ولوحدة الكيان اللبناني. وكل ما يُحكى عن البطريرك هو كلام عار من الصحة جملة وتفصيلا".وأضاف: "أن يلجأ بعض المأجورين إلى التشهير بمرجعية يشهد لها وطنياً وروحياً كالبطريرك الراعي، لهو أمر منافٍ للأعراف والقيم الروحية التي لم تألفها مجتمعاتنا اللبنانية خلال تاريخها الطويل".وختم: "إن رأس الكنيسة المارونية هو مكون وطني تلوذ به كل المراجع الدينية والوطنية في لبنان، وهو ليس بمكون سياسي، ومن المخزي أن يتدنى الكلام إلى هذا المستوى الذي نربأ أن نجاريه بردّ".