طفل سرق سيارة في بيروت... إليكم ما حصل معه أثناء فراره في منطقة الزلقا (صور)

بعد ظهور أحد المراهقين في فيديو، وهو يأخذ مفاتيح سيارة، من داخل سترة أحد المصلّين، في جامعٍ في منطقة الطريق الجديدة، ويفرّ بمركبة من نوع "crv" التي سرقها، أعلنت صفحة "وينيه الدولة"، أنّه تمّ توقيف الطفل، بعدما تعرّض لحادث سير أثناء هروبه، في منطقة الزلقا.

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