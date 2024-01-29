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لبنان

بوحبيب: قطع المساعدات عن الأونروا خطأ تاريخي

Lebanon 24
29-01-2024 | 08:09
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قال وزير الخارجية عبدالله بوحبيب بعد استقباله السفيرة الأميركية ليزا جونسون، إنّ "قطع المساعدات عن الأونروا خطأ تاريخي سيؤدي إلى حرمان اللاجئين الفلسطينيين من أي أمل بحياة ومستقبل أفضل، وسيشكل تهديداً للأمن الإقليمي ولأمن الدول المضيفة والدول المانحة على حد سواء".
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