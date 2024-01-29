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لبنان

بري تسلم من ديوان المحاسبة قطعي حسابات عن العامي 2001 و 2002

Lebanon 24
29-01-2024 | 08:25
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 استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، وفدا من ديوان المحاسبة.
وسلم الوفد الرئيس بري قطعي حسابات عن العامين 2001 و 2002 وتقريرا خاصا يتعلق بوزارة الإتصالات.
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وأكد الوفد "أن الديوان لم يتوقف يوما عن إنجاز قطوعات الحسابات، على الرغم من الظروف الصعبة التي تمر بها كل الادارات في البلد، وأن ديوان المحاسبة في صدد التعاون مع البنك الدولي لتأمين دعم مادي للديوان لإنجاز هذه القطوعات في أسرع وقت ممكن".
 
بدوره الرئيس بري، طلب من ديوان المحاسبة تسليم  قطعي الحسابات عن العامي 2001 و2002 للأمانة العامة في المجلس النيابي كي يصار فور تسلمها توزيعها على النواب.
 
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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