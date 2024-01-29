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لبنان

قائد الجيش استقبل السفير الكولومبي ووفدًا من رابطة النواب السابقين

Lebanon 24
29-01-2024 | 08:29
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استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، السفير الكولومبي في لبنان Edwin Ostos Alfonso وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد.

ثم استقبل وفدًا من رابطة النواب السابقين ضم السادة: طلال المرعبي، أغوب قصارجيان، أنطوان سعد، عمار حوري، ناصر نصرالله، وقدّموا تعازيهم لقائد الجيش بوفاة والدته، كما نوّهوا بـ"دور المؤسسة العسكرية في حفظ أمن لبنان واستقراره خلال الظروف الاستثنائية الراهنة".
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