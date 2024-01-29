بينهم أطفال... جرحى في حادث سير مروّع

ثلاثة جرحى جراء حادث صدم في البص-صور.



نقل عناصر من الدفاع المدني في تمام الساعة ١٤:٠٠ من تاريخ اليوم الواقع في ٢٠٢٤/٠١/٢٩ ثلاثة جرحى، ولدين الى مستشفى حيرام وسائق دراجة نارية إلى مستشفى جبل عامل اصيبوا جراء تعرضهم لحادث صدم وقع عبر دراجة نارية في البص-صور.#بكل_الأوقات_حدك