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لبنان
مُداهمات كبيرة... الجيش يُوقف أحد أبرز تجار المخدرات
Lebanon 24
29-01-2024
|
09:02
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ مخابرات الجيش وبمؤازرة من فوج التدخل السادس واللواء الثالث، نفّذت مداهمات في جديتا وجلالا، أسفرت عن توقيف أحد أبرز تجار المخدرات، وأفراد من عصابته، وضبطت كميّات من الأسلحة والذخيرة والمخدرات.
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