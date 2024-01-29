تضارب بالعصيّ... جرحى في إشكال بين أصحاب "الفانات"

أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن وقوع إشكال في منطقة التل - طرابلس، بين عدد من أصحاب "الفانات"، تطوّر إلى عراك وتضارب بالعصيّ.

وأُصيب بعض الأشخاص بجروح طفيفة، بينما جرى تطويق الإشكال لاحقاً.