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لبنان

تضارب بالعصيّ... جرحى في إشكال بين أصحاب "الفانات"

Lebanon 24
29-01-2024 | 09:13
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن وقوع إشكال في منطقة التل - طرابلس، بين عدد من أصحاب "الفانات"، تطوّر إلى عراك وتضارب بالعصيّ.
 
 
وأُصيب بعض الأشخاص بجروح طفيفة، بينما جرى تطويق الإشكال لاحقاً.
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