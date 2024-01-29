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لبنان

أبو فاعور استقبل فرونتسكا: لوقف الإبادة الإسرائيلية في غزة

Lebanon 24
29-01-2024 | 09:24
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 استقبل عضو كتلة "اللقاء الديموقراطي" النائب وائل أبو فاعور المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، حيث بحث معها في الأوضاع في قطاع غزة وجنوب لبنان واستحقاق رئاسة الجمهورية.
 
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ودعا أبو فاعور الى "وقف الإبادة التي يرتكبها العدو الاسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني". كما استنكر وقف التمويل لوكالة "الأونروا" الذي "يأتي تنفيذا لمحاولة إسرائيلية مزمنة لإسقاط المنظمة وحقوق الشعب الفلسطيني وفي مقدمها حق العودة، وتخلص ما يسمى بالمجتمع الدولي من مسؤوليته تجاه الشعب الفلسطيني".
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