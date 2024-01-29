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لبنان

الشامي استقبل السفيرة الأميركية: توافق على القيام بالاصلاحات المطلوبة

Lebanon 24
29-01-2024 | 09:32
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استقبل نائب رئيس الوزراء الدكتور الشامي بعد ظهر اليوم في مكتبه سفيرة الولايات المتحدة في لبنان السيدة ليزا جونسون. 
وتمنى الشامي للسفيرة الجديدة التوفيق في مهامها، واستعرضا الوضع الاقتصادي وبرنامج الحكومة للتعافي الاقتصادي والمالي وما آلت اليه العلاقات مع صندوق النقد الدولي. وتوافقا على ضرورة القيام بالإصلاحات المطلوبة لما فيه مصلحة لبنان واللبنانيين جميعا. 
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كما اتفقا على ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت ممكن وتشكيل حكومة جديدة مكتملة الصلاحيات حتى ينتظم عمل المؤسسات العامة مما قد يساعد على القيام بالتشريعات اللازمة لوضع لبنان على سكة التعافي.
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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