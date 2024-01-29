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لبنان

كانا يستقلّان "بيك اب"... توقيف شخصين على حاجز ضهر البيدر ماذا ضبطت قوى الأمن معهما؟

Lebanon 24
29-01-2024 | 09:29
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صــدر عـن المديريّـة العامّـة لقـوى الأمـن الدّاخلــي ـ شعبـــة العلاقـــات العامّـــــــــة البلاغ التالي:

في إطار العمل المستمرّ الذي تقوم به قوى الأمن الداخلي لمكافحة جرائم السّرقات لا سيّما تلك المتعلّقة بسرقة الدرّاجات الآليّة في مختلف المناطق اللبنانيّة، تلقّت غرفة عمليّات وحدة شرطة بيروت بتاريخ 25-01-2024 اتّصالًا من أحد المواطنين مفاده قيام مجهولين يستقلّون "فان" لون أبيض على سرقة درّاجة آليّة من الأشرفيّة.
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وبعد التنسيق بين مختلف غرف العمليّات، تبيّن أنّ السّارقَين مُتّجهان نحو منطقة ضهر البيدر.

وفي تمام الساعة 05،00 من التاريخ المذكور، تمكّنت عناصر الحاجز في وحدة الدّرك الإقليمي من توقيف "فان" نوع تويوتا لون أبيض، وعلى متنه كلّ من:

ش. س. د. (مواليد عام 2001، لبناني)
خ. ح. (مواليد عام 2000، لبناني)
بتفتيشهما والآليّة، عُثر بحوزة الأوّل على ورق لفّ، وفي داخل "الفان" على /3/ درّاجات آليّة من أنواع مختلفة.

بالتحقيق معها، اعترفا بأنّ الدرّاجات الآليّة التّي تم ضبها بحوزتهما مسروقة، وبأنّهما يقومان بتوصيلها من بيروت إلى البقاع لقاء مبلغ من المال، كما اعترف (ش. س. د.) بتعاطي المخدّرات.

أودعا مع المضبوطات القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقهما، بناء على اشارة القضاء المختص.  

تمّ تسليم درّاجتين إلى مالكيها، والعمل جارٍ لتسليم الدرّاجة الثالثة.
 
 
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