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لبنان
كلاس بحث في انتخابات منتدى الشباب الاسلامي مع سفير تركيا
Lebanon 24
29-01-2024
|
10:02
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استقبل وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور جورج كلاس في مكتبه، سفير الجمهورية التركية في لبنان علي باريش أولوصوي ترافقه المستشارة سيلما يورتيري.
حضر الاجتماع رئيس دائرة العلاقات العامة في الوزارة حسن شرارة ومدير مكتب الوزير حسين عمر، وتخلله البحث في العلاقات الثنائية وضرورة وضع الاتفاق بين البلدين موضع التنفيذ، وتم إبلاغه موقف لبنان من انتخابات منتدى الشباب الاسلامي.
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واستعرض الوزير كلاس مع ضيفه التركي موضوع الملاعب في لبنان والحال المزرية التي تمر بها وسلّمه دراسة أعدّتها الوزارة لهذه الغاية سعياً الى مساعدة تركية محتملة، حيث تم الاتفاق على لقاء يجمع ممثلين عن الوزارة مع مؤسسة تيكا التركية المعنية في مجال الدعم الخارجي على أنواعه.
كما استقبل كلاس القائم بأعمال سفارة جمهورية العراق في لبنان أمين النصراوي ، حيث تم البحث في شؤون مشتركة. وكلّف الوزير ضيفه بتسليم رسالة شفهية إلى نظيره العراقي الدكتور محمد أحمد المبرقع، تتعلق بالموقف الموّحد للبلدين من انتخابات منتدى الشباب الاسلامي، وقدّم له دراسة الوزارة بشأن وضع الملاعب اللبنانية، طالباً مساهمة عراقية في هذا المجال.
المصدر:
الوكالة الوطنية
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