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لبنان

رابطة الروم الملكيين الكاثوليك رفضت التطاول على الراعي: المرحلة للتضامن وليس للتحريض

Lebanon 24
29-01-2024 | 10:05
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 رفضت رابطة الروم الملكيين الكاثوليك برئاسة المهندس ميشال فريد الخوري في بيان اثر اجتماع "التعرض لغبطة البطريرك بشارة الراعي والكنيسة في هذه الظروف العصيبة التي يمر بها الوطن".

وأثنت الرابطة على "الجهود التي يقوم بها غبطته من أجل الوحدة الوطنية والدفاع عن لبنان"، معلنة ان "ما يحتاجه الوطن في هذه المرحلة، ليس التحريض والتطاول على غبطة البطريرك ولا على أي من المراجع الدينية، بل التضامن من أجل وحدة الصف في مواجهة المخاطر والتحديات التي تهدد الوطن والشعب اللبناني".
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المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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