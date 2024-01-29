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لبنان

حملة منع قيادة الدراجات النارية عكس السير في الغبيري مستمرة

Lebanon 24
29-01-2024 | 10:55
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اشارت بلدية الغبيري في بيان، الى أن "قسم الشرطة في البلدية يستمر بإستكمال حملة تطبيق منع القيادة عكس السير على الطرقات العامة والرئيسية ضمن نطاق بلدية الغبيري. حيث تم خلال تنفيذ الحملة حجز 40 دراجة نارية وتسطير 120 محضر ضبط بحق المخالفين".
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بدوره شكر رئيس البلدية معن خليل "كل من التزم بتطبيق قرارات البلدية حول خطة السير" وشكر ايضا "كل المتابعين والمؤيدين لدور البلدية في تنظيم السلامة المرورية ضمن النطاق البلدي"، مؤكدا ان "السلامة المرورية من اولويات عمل المجلس البلدي رفعاً للخطر الذي تسببه الفوضى المرورية وما تكلفه من اصابات وارواح واضرار مادية".
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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