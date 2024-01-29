أعلن "حزب الله"، مساء اليوم الإثنين، استهداف ثكنة برانيت العسكرية الإسرائيلية.

ولفت الحزب إلى أن العملية حصلت عند الساعة الـ5.10 مساءً، وقد تمت بواسطة صاروخي "فلق".