خرجت ولم تعد.. هل تعرفون مكانها؟

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عمّمت المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة: ساجدة محمد علي شرف الدين (من مواليد عام 2005، لبنانية) التي غادرت منزل ذويها الكائن في محلة بتوراتيج - الكورة، ولم تَعُد لغاية تاريخه.وطلبت المديرية في بيانها، من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتّصال بمخفر ضهر العين في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم 415463-06، للإدلاء بما لديهم من معلومات.