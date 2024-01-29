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لبنان

خرجت ولم تعد.. هل تعرفون مكانها؟

Lebanon 24
29-01-2024 | 11:27
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عمّمت المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة: ساجدة محمد علي شرف الدين (من مواليد عام 2005، لبنانية) التي غادرت منزل ذويها الكائن في محلة بتوراتيج - الكورة، ولم تَعُد لغاية تاريخه.
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وطلبت المديرية في بيانها، من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتّصال بمخفر ضهر العين في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم 415463-06، للإدلاء بما لديهم من معلومات.
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