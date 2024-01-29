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لبنان

ماذا جرى على متن طائرة لبنانية في الجو؟ شاهدوا الصور

Lebanon 24
29-01-2024 | 11:27
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تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي صوراً تظهر فريق النادي الرياضي - بيروت أثناء تكريمهم من قبل شركة "الميديل إيست" على متن إحدى طائراتها بمناسبة إحراز لبنان بطولة دبي الدولية الـ33 في كرة السلة.
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وبحسب الصور، فقد تمّ تقديم قوالب من الحلوى للفريق احتفاء بإنجازه الرياضي الأخير.
 
وكان "الرياضي" فاز بكأس بطولة إثر انتصاره على فريق "سترونغ غروب" الفليبيني بنتيجة 77-74.
 
وشهدت المباراة التي أقيمت مسأل الأحد في قاعة نادي النصر - دبي، منافسة حامية بين الفريقين، إلى أن تمكنت ثلاثية قاتلة من المصري المجنس لبنانياً إسماعيل أحمد من حسم النتيجة مع دوي الصافرة الإلكترونية العملاقة، إيذاناً بنهاية المباراة إثر تمريرة من تحت السلة من وائل عرقجي المحاصر بلاعبين من الفريق الخصم.
 
وتمكن الفريق اللبناني بصفوفه المنظمة وخصوصاً في الدفاع، من التغلب على النجومية الفردية للاعبي الفريق الفيليبيني، وفي طليعتهم نجم الدوري الأميركي الشمالي لكرة السلة للمحترفين "NBA" الأميركيّ دوايت هوارد.
 
 
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