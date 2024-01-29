جثة خلف أحد المصارف.. في هذه المنطقة عُثر عليها!

أفادت مندوبة "لبنان24" في بيروت بأنه تم العثور على جثة لشخصٍ مجهول الهوية خلف بنك "BLC" بمنطقة أنطلياس.

ورجحت المعلومات أن تكون الجثة عائدة لشخص من التابعية الهندية، وقد تولت الأدلة الجنائية الكشف عليها بإشراف القضاء المُختص.