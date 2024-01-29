عاجل من الحدود.. إليكم ما فعله "حزب الله" بجنود إسرائيليين

أعلن "حزب الله"، مساء اليوم الإثنين، إستهداف انتشارٍ لجنود إسرائيليين في محيط نقطة الجرداح عند الحدود بين لبنان وفلسطين المُحتلة.

ولفت الحزب إلى أنّ العملية حصلت عند الساعة الـ6.30 مساء، وقد استخدمت خلالها صواريخ "بركان".

Advertisement

وكان الحزب خلال وقتٍ سابق من هذا المساء، استهداف ثكنة برانيت العسكرية الإسرائيلية.



وذكر الحزب أنّ العملية حصلت عند الساعة الـ5.10 مساءً، وقد تمت بواسطة صاروخي "فلق".





