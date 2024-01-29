إلى المواطنين.. هكذا أصبحت رسوم الميكانيك!

أظهرت بيانات صادرة مؤخراً الرسوم الجديدة المرتبطة بالسيارت والمركبات الآلية.



ووفقاً لما نشرته "جمعية تجار لبنان الشمالي"، فإنّ رسوم رخصة السّوق ارتفعت من 200 ألف ليرة الى 2 مليون ليرة، فيما بات رسم الإمتحان للحصول على رخصة السوق 300 ألف ليرة بعدما كان 30 ألفاً.

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كذلك، ارتفعت رسوم الميكانيك 10 أضعاف، فمثلاً السيارة التي تم إصدارها منذ 12 عاماً وما دون وقوتها بين 11 و 20 حصاناً، ارتفع رسم الميكانيك السنوي الخاص بها من 53 ألف ليرة الى 530 ألف ليرة.