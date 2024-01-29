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لبنان

إلى المواطنين.. هكذا أصبحت رسوم الميكانيك!

Lebanon 24
29-01-2024 | 13:04
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أظهرت بيانات صادرة مؤخراً الرسوم الجديدة المرتبطة بالسيارت والمركبات الآلية.

ووفقاً لما نشرته "جمعية تجار لبنان الشمالي"، فإنّ رسوم رخصة السّوق ارتفعت من 200 ألف ليرة الى 2 مليون ليرة، فيما بات رسم الإمتحان للحصول على رخصة السوق 300 ألف ليرة بعدما كان 30 ألفاً.
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كذلك، ارتفعت رسوم الميكانيك 10 أضعاف، فمثلاً السيارة التي تم إصدارها منذ 12 عاماً وما دون وقوتها بين 11 و 20 حصاناً، ارتفع رسم الميكانيك السنوي الخاص بها من 53 ألف ليرة الى 530 ألف ليرة.

مع هذا، فقد تمّت مضاعفة غرامات السير 10 أضعاف شرط ألّا تقل عن 250 ألف ليرة.
 
 
 
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