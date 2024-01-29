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لبنان

الحريري في لبنان قريباً

Lebanon 24
29-01-2024 | 13:10
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افادت قناة "mtv" بأن التحضير بدأ لقدوم الرئيس سعد الحريري الى لبنان لإحياء ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري وحشد أكبر مشاركة في الذكرى.
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سعد الحريري

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