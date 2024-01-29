صوت إنفجار قويّ يهز الجنوب.. ماذا يحدث الآن؟

تسيطر أجواءٌ من التوتر على الحدود الجنوبية بين لبنان وفلسطين المحتلة، وذلك إثر إقدام جيش العدو الإسرائيلي على شنّ غارات جديدة مستهدفاً عدداً من المناطق اللبنانية.

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وذكرت التقارير أن العدو الإسرائيلي قصف مجرى نهر الخردلي من جهة بلدة دير ميماس، مساء اليوم، فيما أفيد عن قصف مدفعي طال أطراف وادي السلوقي من جهة حولا وتلة العويضة من جهة كفركلا.

وقالت مصادر ميدانية إن أصوات انفجارات عنيفة ناجمة عن القصف، ترددت أصداؤها في مختلف مناطق الجنوب ووصلت إلى النبطية.



في المقابل، أفيد عن إلقاء الجيش الإسرائيلي قنابل مضيئة مقابل مستعمرة المطلة، في حين دوت صافرات الإنذار في مستعمرة كريات شمونة.



وخلال ساعات المساء، نفذ "حزب الله" 3 عمليات ضد مواقع ومراكز إسرائيلية.



وأعلن الحزب أنه استهدف انتشاراً لجنود العدو الإسرائيلي في محيط نقطة الجرداح بصواريخ "بركان"، كما قصف أيضاً تجمعًا ‏لجنود العدو الإسرائيلي في تلة الطيحات بالأسلحة الصاروخية.



وفي بيان آخر، تبنى الحزب استهداف ثكنة برانيت بصاروخي "فلق".