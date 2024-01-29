Advertisement

لبنان

صوت إنفجار قويّ يهز الجنوب.. ماذا يحدث الآن؟

Lebanon 24
29-01-2024 | 13:40
A-
A+
Doc-P-1158391-638421580589984062.jpg
Doc-P-1158391-638421580589984062.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تسيطر أجواءٌ من التوتر على الحدود الجنوبية بين لبنان وفلسطين المحتلة، وذلك إثر إقدام جيش العدو الإسرائيلي على شنّ غارات جديدة مستهدفاً عدداً من المناطق اللبنانية.
Advertisement
 
وذكرت التقارير أن العدو الإسرائيلي قصف مجرى نهر الخردلي من جهة بلدة دير ميماس، مساء اليوم، فيما أفيد عن قصف مدفعي طال أطراف وادي  السلوقي من جهة حولا وتلة العويضة من جهة كفركلا.
 
وقالت مصادر ميدانية إن أصوات انفجارات عنيفة ناجمة عن القصف، ترددت أصداؤها في مختلف مناطق الجنوب ووصلت إلى النبطية. 

في المقابل، أفيد عن إلقاء الجيش الإسرائيلي قنابل مضيئة مقابل مستعمرة المطلة، في حين دوت صافرات الإنذار في مستعمرة كريات شمونة. 

وخلال ساعات المساء، نفذ "حزب الله" 3 عمليات ضد مواقع ومراكز إسرائيلية.

وأعلن الحزب أنه استهدف انتشاراً لجنود العدو الإسرائيلي في محيط نقطة الجرداح بصواريخ "بركان"، كما قصف أيضاً تجمعًا ‏لجنود العدو الإسرائيلي في تلة الطيحات بالأسلحة الصاروخية.

وفي بيان آخر، تبنى الحزب استهداف ثكنة برانيت بصاروخي "فلق". 
 

 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:28 | 2024-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2024-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:41 | 2024-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:33 | 2024-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:53 | 2024-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:30 | 2024-01-29
17:03 | 2024-01-29
16:58 | 2024-01-29
16:43 | 2024-01-29
16:28 | 2024-01-29
16:21 | 2024-01-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24