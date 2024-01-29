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لبنان

عبر قناة "خلفية".. ماذا أبلغت إسرائيل نصرالله؟

ترجمة "لبنان 24"

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Lebanon 24
29-01-2024 | 14:00
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كشف مسؤول إسرائيليّ أن المنطقة الشمالية المحاذية للبنان تعجّ بعشرات الآلاف من القوات النظامية وحوالى 60 ألف جنديّ إحتياطي لمواجهة "حزب الله".

ووفقاً لتقرير نشرته شبكة "abcnews" الأميركية وترجمه "لبنان24"، فإنّ المسؤول الإسرائيلي زعمَ أنّ تل أبيب استخدمت قنوات خلفية للتواصل مع الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله. 
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وقال المسؤول إنه تم إرسال رسائل إلى نصرالله عبر قنوات خلفية قيل فيها إنه أخطأ في حساباته عندما بدأ الحزب بهجماته على شمال إسرائيل يوم 8 تشرين الأول الماضي، أي في اليوم التالي لهجوم حماس في 7 تشرين الأول في إسرائيل والذي تسبب  بسقوط حوالى 1200 قتيل إسرائيلي. 

وأشار المسؤول الذي لم يجر الكشف عن هويته إلى أنه "تم تحذير نصرالله من استفزاز إسرائيل، كما تم إبلاغه بإمكانية حصول ردّ انتقامي واسع النطاق". 

مع ذلك، يشير المسؤول ذاته إلى أنَّ التقييم الإسرائيلي هو أن "حزب الله يسعى بشدة إلى تجنب حرب واسعة النطاق مع إسرائيل، كما هو الحال مع داعميه الإيرانيين"، معتبراً أن "صواريخ حزب الله تعمل بمثابة بوليصة تأمين ضد إسرائيل التي تهاجم المنشآت النووية الإيرانية". 

بدورها، قالت مها يحيَ، مديرة مركز مالكولم كير كارنيغي للشرق الأوسط: "لقد زادت إسرائيل بالفعل من خطاب وإشارات الحرب في الآونة الأخيرة"، في حين أن حزب الله "اعتاد الرد على الضربات الإسرائيلية على قاعدة مدينة مقابل مدينة"، وأضافت: "إن حزب الله وخلفه إيران يدركان أن الصراع بين الحزب وإسرائيل يمكن أن ينفجر بسرعة إلى حرب إقليمية، مما يجر إيران والولايات المتحدة والمملكة المتحدة، من بين دول وكيانات أخرى إلى المواجهة".
 
 
المصدر: ترجمة "لبنان 24"

لبنان

خاص

صحافة أجنبية

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