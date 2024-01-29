غيّبه الموت.. شقيق وزير الخارجية في ذمة الله

غيّب الموت، اليوم الإثنين، السيد عادل رشيد بو حبيب، رئيس بلدية روميه (المتن)، شقيق وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب.

يُحتفل بالصلاة لراحة نفس الفقيد عند الساعة الـ3 من بعد ظهر يوم الأربعاء 31 الجاري في كنيسة مار عبدا - روميه (المتن)، ويوارى الثرى في مدافن العائلة.

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تُقبل التعازي أيام الثلاثاء 30 كانون الثاني والأربعاء 31 كانون الثاني والخميس الأول من شباط، ابتداءً من الساعة الـ11 صباحاً ولغاية الـ6 مساء في صالون كنيسة مار عبدا - روميه (المتن).

أسرة "لبنان24" تتقدم بأحر التعازي من الوزير بوحبيب وأفراد عائلته، راجية الله أن يلهمهم جميعاً الصبر والسلوان.