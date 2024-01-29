Advertisement

لبنان

وزير يعلن: إسرائيل "ستتحرك" عند الحدود مع لبنان!

Lebanon 24
29-01-2024 | 14:40
A-
A+
Doc-P-1158411-638421613453360146.jpg
Doc-P-1158411-638421613453360146.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن وزير دفاع العدو الإسرائيلي يوآف غالانت مساء اليوم، أن "الجيش الإسرائيلي سيتحرك قريباً جداً في الشمال عند الحدود مع لبنان"، بحسب "وكالة الصحافة الفرنسية". 
 
وأشار غالانت إلى أنهُ "ابلغ الجنود المتمركزين قرب الحدود مع غزة أنهم سيغادرون المنطقة للانتقال إلى الشمال"، وقال: "سيتحركون قريبا جداً، إذ سيتم تعزيز القوات في الشمال. جنود الاحتياط سيتركون مواقعهم استعداداً لهذه العمليات المستقبلية".
Advertisement

لبنان

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:28 | 2024-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2024-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:41 | 2024-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:33 | 2024-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:53 | 2024-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:30 | 2024-01-29
17:03 | 2024-01-29
16:58 | 2024-01-29
16:43 | 2024-01-29
16:28 | 2024-01-29
16:21 | 2024-01-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24