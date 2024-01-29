وزير يعلن: إسرائيل "ستتحرك" عند الحدود مع لبنان!

أعلن وزير دفاع العدو الإسرائيلي يوآف غالانت مساء اليوم، أن "الجيش الإسرائيلي سيتحرك قريباً جداً في الشمال عند الحدود مع لبنان"، بحسب "وكالة الصحافة الفرنسية".



وأشار غالانت إلى أنهُ "ابلغ الجنود المتمركزين قرب الحدود مع غزة أنهم سيغادرون المنطقة للانتقال إلى الشمال"، وقال: "سيتحركون قريبا جداً، إذ سيتم تعزيز القوات في الشمال. جنود الاحتياط سيتركون مواقعهم استعداداً لهذه العمليات المستقبلية".

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