بيان جديد من "حزب الله".. هذا ما جاء فيه

أعلن "حزب الله"، مساء اليوم الإثنين، إستهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة راميم الإسرائيلية.

وأشار الحزب إلى أن العملية حصلت عند الساعة 8.20 مساء، وقد استخدمت خلالها صواريخ "فلق 1".