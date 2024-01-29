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لبنان

اعتباراً من هذا التاريخ.. موظفو "تعاونية الدولة" يتوقفون عن العمل

Lebanon 24
29-01-2024 | 15:03
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أعلن موظفو تعاونية موظفي الدولة، في بيان، التوقف التوقف القسري عن العمل، ابتداءً من نهار الخميس 1 شباط 2024.
 
وفي بيان صادر عنهم، اليوم الإثنين، قال موظفو "التعاونية": "حيث أن لا عمل دونَ أجر، وحيث أن للصبر حدود، وحيث أن للإنسانية والتفاني بالعمل والتضحية نهايةٌ يصبح بعدها العمل نوعاً من أنواع السُخرة، وحيث أن التزامنا الوظيفي طوال هذه الفترة قد استنفذ طاقاتنا المادية والمعنوية والإنسانية، وحيث أن الأزمة ما زالت تلقي بأثقالها على عاتقنا وحدنا كموظفين، وذلك بعد تسوية أوضاع جميع القطاعات الأخرى، وحيث أننا كموظفي تعاونية موظفي الدولة لا نتسحق كل هذا التجاهل لمطالبنا المحقة والتي سنعمل على تحقيقها ولا مجال لذكرها في هذا البيان، ومواكبةً لإعلان الإقفال التام والإضراب العام الذي دعت إليه رابطة موظفي الإدارة العامة، نعلن نحن موظفو التعاونية التوقف القسري عن العمل ابتداءً من نهار الخميس 1 شباط 2024".
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