نبأ حزين من الإغتراب.. شابان لبنانيان يخسران حياتهما بحادث مروّع (صور)

توفيَ شابان لبنانيان إثر حادث سيرٍ مروع على طريق أبيدجان - ياموسكرو.

وقالت المصادر إن الشابين ضحية الحادث هما مهدي وبلال عميص، مشيرة إلى أن هناك جرحى آخرين أصيبوا بجروح نتيجة تواجدهم ضمن السيارة.