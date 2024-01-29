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لبنان

نبأ حزين من الإغتراب.. شابان لبنانيان يخسران حياتهما بحادث مروّع (صور)

Lebanon 24
29-01-2024 | 15:11
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توفيَ شابان لبنانيان إثر حادث سيرٍ مروع على طريق أبيدجان - ياموسكرو.
 
وقالت المصادر إن الشابين ضحية الحادث هما مهدي وبلال عميص، مشيرة إلى أن هناك جرحى آخرين أصيبوا بجروح نتيجة تواجدهم ضمن السيارة.
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