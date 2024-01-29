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لبنان

الآن في لبنان.. في هذه الأماكن ستدفعون 5 دولارات!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
29-01-2024 | 15:33
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أقدمت مطاعم مؤخراً على تعديل أسعارها ورفعها، إذ تمت إضافة دولار واحد على الأقل على كل صنف من الأصناف لديها.
وبحسب ما تبين، فإنّ خطوة التعديل تلك جاءت خلال الأسبوع الماضي وتزامناً مع إقرار موازنة العام 2024.
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وعليه، في حال طلب المواطن 5 أصناف داخل المطعم، عندها سيتوجب عليه دفع 5 دولارات إضافية عن الفاتورة السابقة التي كان يدفعها قبل فرض الزيادات الجديدة.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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