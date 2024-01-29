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لبنان

غادة عون: أسقطتُ دعوى القدح والذم ضد النائب حواط

Lebanon 24
29-01-2024 | 16:09
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أكدت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون عبر "الوكالة الوطنية للإعلام"، اليوم الإثنين، إسقاط دعوى القدح والذّم المقدمة ضد النائب زياد حواط منذ العام الماضي.

وكانت عون أوضحت عبر حسابها على منصة "إكس"، سبب تراجعها في حينها عن الشكوى، وقالت:  "لمن يتساءل لماذا تراجعت عن الشكوى المقدمة مني ضد النائب زياد حواط اوضح ما يلي: أنا تقدّمت بهذه الشكوى قبل كل شيء دفاعا عن كرامة كل قاض مهان. لكن عندما وجدت ان هذه الدعوى تؤجج روح الانقسام بين حزبين لبنانيين وتفاقم الخصام. فضّلت التضحية بحقوقي، لان سلام الأمة والوطن يسمو على كل شيء".
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والجدير ذكره، أن قاضي التحقيق الاول في جبل لبنان القاضي نقولا منصور كان طلب إذناً من المجلس النيابي، لملاحقة النائب زياد حواط، في اطار دعوى القدح والذم وتهديد القاضية غادة عون التي قدمتها سابقاً.

من جهته، أكد مكتب النائب زياد حواط انه لم يتم إبلاغ الحواط او وكيله القانوني بقرار القاضي منصور حتى الآن وهم ينوون "اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة" فور تلقيهم القرار.
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