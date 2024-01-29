تضامن يحافظ على متانته

ما يزال التضامن في المناطق الحدودية او القريبة من الحدود يحافظ على متانته على الرغم من الضربات والخسائر الموجعة على الصعد البشرية والاقتصادية والعمرانية، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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