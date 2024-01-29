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لبنان

تضامن يحافظ على متانته

Lebanon 24
29-01-2024 | 17:03
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ما يزال التضامن في المناطق الحدودية او القريبة من الحدود يحافظ على متانته على الرغم من الضربات والخسائر الموجعة على الصعد البشرية والاقتصادية والعمرانية، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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