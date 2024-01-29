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لبنان
لقاءات مكثّفة
Lebanon 24
29-01-2024
|
17:30
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تتكثَّف اللقاءات لمعالجة أوضاع ناشئة عن استمرار النزوح عن القرى الحدودية، وكيفية العمل لمعالجتها في المرحلة المقبلة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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