12
o
بيروت
11
o
طرابلس
12
o
صور
13
o
جبيل
12
o
صيدا
14
o
جونية
6
o
النبطية
4
o
زحلة
4
o
بعلبك
11
o
بشري
11
o
بيت الدين
4
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
قائد الجيش يفصل ناجي البستاني
Lebanon 24
29-01-2024
|
22:31
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت غادة حلاوي في" نداء الوطن": في حمأة الخلاف القائم بينه وبين وزير الدفاع موريس سليم ، لا يمكن للبرقية التي أصدرها قائد الجيش العماد جوزيف عون وفسخ بموجبها عقد المحامي ناجي البستاني مع وزارة الدفاع، أن تكون قراراً إدارياً محضاً من دون أن ترتدي أبعاداً سياسية. فقبل أيام أصدر قائد الجيش تعميماً إلى كل من: الغرفة العسكرية لدى وزارة الدفاع الوطني، أركان الجيش، مديرية المخابرات، مديرية القضايا الإدارية والمالية، وباقي الإدارات في المؤسسة العسكرية تحت عنوان «فسخ اتفاقية مع محام»، جاء فيها:
Advertisement
1 - تفسخ الإتفاقية المدرج رقمها في المستند أعلاه المعقودة مع المحامي ناجي نبيه البستاني التابع للغرفة العسكرية لدى جانب وزارة الدفاع الوطني إدارياً مقر عام الجيش إعتباراً من 2024/2/23.
2 - تسترجع الأوراق العسكرية المسلّمة لصاحب العلاقة خلال مدّة خدمته وتحال إلى قيادة الجيش- أركان الجيش للعديد- مديرية الأفراد، خلال أسبوع من تاريخه.
3- يُكلّف المرسل إليهم إجراء اللازم كل في ما خصّه.
وأدرجت مصادر مطلعة الأسباب التي دفعت قائد الجيش إلى إجراء كهذا، في سياق خلافه المستمر مع وزير الدفاع.
وفي أوساط المؤسسة العسكرية من لم يفصل تفسير ما حصل، عن الخلاف بين الوزير وقائد الجيش واعتبار الأخير أنّ البستاني أقرب إلى وزير الدفاع المقرّب بدوره سياسياً من رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل.
مصادر قيادة الجيش آثرت عدم الردّ على ما صدر وفضّلت النأي بنفسها عن أي سجالات متعلقة بالموضوع، لكن هذا النأي لم يمنع طرح التساؤلات عن مصير الخلاف المستحكم بين الوزير وقائد الجيش وأثره على المؤسسة العسكرية في وقت توضع فيه المؤسسة العسكرية تحت المجهر الدولي على خلفية جبهة الجنوب.
Advertisement
الأكثر قراءة
العاصفة "حيان" أقوى من "دانييلا".. بالتفاصيل هذا ما ينتظرنا حتى 3 شباط
Lebanon 24
العاصفة "حيان" أقوى من "دانييلا".. بالتفاصيل هذا ما ينتظرنا حتى 3 شباط
01:28 | 2024-01-29
29/01/2024 01:28:29
Lebanon 24
Lebanon 24
حل وسط مقترح: مئة دولار شهريا
Lebanon 24
حل وسط مقترح: مئة دولار شهريا
02:45 | 2024-01-29
29/01/2024 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
زوجة المذيع اللبناني الشهير تُفاجئ الجمهور.. أطلت بلوك جريء (صور)
Lebanon 24
زوجة المذيع اللبناني الشهير تُفاجئ الجمهور.. أطلت بلوك جريء (صور)
02:41 | 2024-01-29
29/01/2024 02:41:25
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات مهمّة عن المنخفض الجويّ "حيان".. وهذا ما قِيلَ عن إمكانيّة حصول هزّة أرضيّة في لبنان
Lebanon 24
معلومات مهمّة عن المنخفض الجويّ "حيان".. وهذا ما قِيلَ عن إمكانيّة حصول هزّة أرضيّة في لبنان
07:33 | 2024-01-29
29/01/2024 07:33:29
Lebanon 24
Lebanon 24
بالليرة.. هذه التسعيرة الجديدة لـ"السجل العدلي" وإخراج القيد
Lebanon 24
بالليرة.. هذه التسعيرة الجديدة لـ"السجل العدلي" وإخراج القيد
12:51 | 2024-01-29
29/01/2024 12:51:52
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
22:05 | 2024-01-29
حشود اسرائيلية متزايدة عند الحدود اللبنانية وحزب الله يصعِّد عملياته
22:10 | 2024-01-29
الحريري "راجع"
22:14 | 2024-01-29
سفراء "الخماسية" عند بري: الرئاسة ملحّة ولا مبرر للانتظار
23:02 | 2024-01-29
بر الياس... عاصمة الشتات السوري
22:51 | 2024-01-29
استمرار الحملة ضد الراعي و" الكاثوليكي للاعلام" يرد
22:45 | 2024-01-29
التجديد لـ 14 ملحقاً اقتصادياً
فيديو
أثناء هبوطها على سطح القمر.. مركبة فضائية تنقلب رأسا على عقب (فيديو)
Lebanon 24
أثناء هبوطها على سطح القمر.. مركبة فضائية تنقلب رأسا على عقب (فيديو)
04:00 | 2024-01-27
30/01/2024 07:31:45
Lebanon 24
Lebanon 24
فقدت توازنها وانزلقت.. بطلة تزلج تتعرّض لحادث خطير (فيديو)
Lebanon 24
فقدت توازنها وانزلقت.. بطلة تزلج تتعرّض لحادث خطير (فيديو)
01:00 | 2024-01-27
30/01/2024 07:31:45
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي للنواب: موازنة الـ2024 تؤسس لبدء التعافي.. انتخبوا رئيساً وحلّوا عنا
Lebanon 24
ميقاتي للنواب: موازنة الـ2024 تؤسس لبدء التعافي.. انتخبوا رئيساً وحلّوا عنا
08:50 | 2024-01-26
30/01/2024 07:31:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24