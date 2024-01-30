بعد ليل ساخن.. كيف يبدو الوضع في الجنوب صباح اليوم؟

يسود القطاع الشرقي من جنوب لبنان منذ منتصف الليل الفائت وحتى صباح اليوم هدوءًا مشوبا بالترقب والحذر الشديدين انطلاقا من سهل المجيدية الغجر خراج بلدة الماري في قضاء حاصبيا امتدادا حتى أجواء منطقة العرقوب حاصبيا ومزارع شبعا، خرقه ليلا وحتى فجر اليوم طلعات استكشافية للطيران التجسسي نوع ام كا في أجواء المنطقة امتدادا حتى المرتفعات الغربية لجبل الشيخ المطلة على راشيا الوادي وأجواء البقاع الغربي واقليم التفاح، وخاصة فوق تلال عرمتى الريحان وجبل صافي. ويأتي ذلك بعد اشتباكات عنيفة بين رجال المقاومة الإسلامية والقوات الاسرائيلية التي وسعت دائرة اعتداءاتها ضد المناطق المحررة في العرقوب مستهدفة أطراف راشيا الفخار وكفرحمام الفرديس كفرشوبا والهبارية، ورد عليها الحزب بقصف صاروخي مركز طاول تلة السماقة رويسات العلم وثكنة زبدين داخل المزارع واصابتها إصابات مباشرة، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".

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كما أطلق الجيش الاسرائيلي صباح اليوم، من مواقعه في بركة ريشة نيران رشاشاته الثقيلة باتجاه اطراف بلدة عيتا الشعب، بحسب ما افادت "الوطنية للاعلام".

وكان قصف قرابة الساعة العاشرة ليلا، أودية السلوقي والحجير بقذائف المدفعية الثقيلة، وسبق ذلك قصف مدفعي عنيف لأطراف بلدتي يارين والضهيرة.