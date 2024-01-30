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لبنان

في عكار.. سرقة بقوة السلاح صباح اليوم

Lebanon 24
30-01-2024 | 00:41
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تعرض المواطن "ا.ح" سكان منطقة الريحانية صباح اليوم لعملية سرقة من قبل ٤ اشخاص بقوة السلاح في بلدة ببنين العكارية وسرقة مبلغ مالي وفروا الى جهه مجهولة، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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