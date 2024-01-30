في عكار.. سرقة بقوة السلاح صباح اليوم

تعرض المواطن "ا.ح" سكان منطقة الريحانية صباح اليوم لعملية سرقة من قبل ٤ اشخاص بقوة السلاح في بلدة ببنين العكارية وسرقة مبلغ مالي وفروا الى جهه مجهولة، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

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