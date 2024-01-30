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لبنان
سيكون الأبرد: المنخفض "حيان" يشتد.. وتحذير من الأب خنيصر: انها البداية
Lebanon 24
30-01-2024
|
00:48
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أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص في الأحوال الجوية وعلم المُناخ ان البقاع سيكون له الحصة الأكبر من الثلوج بين مساء اليوم الثلاثاء والخميس ولاسيما البقاع الغربي والأوسط ثم البقاع الشمالي الشرقي.
وأضاف ان مستوى تساقط الثلج سيتدنى ما بين الـ 800 و900 متر في البقاع بسبب البرد الذي سيسيطر في المناطق البقاعية وقد يلامس في بعض الأحيان الـ 750 مترا، مشيرا إلى انها البداية فقط وان هذا المنخفض سيكون الأبرد لشهر كانون الثاني.
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ويتأثر الحوض الشرقي للمتوسط ودول الجوار (تركيا، سوريا، فلسطين الاردن العراق ومصر) بمنخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة قطبية المنشأ والمتمركز حاليا جنوب غرب تركيا وأطلق عليه اسم "حيان" "Hayan" ويحمل معه أمطارا غزيرة، عواصف رعدية، رياح شديدة ويشتد تأثيره اعتبارا من بعد ظهر اليوم الثلاثاء مع تدنٍ ملموس في درجات الحرارة حيث من المتوقع ان تلامس الثلوج الـ 800 متر فجر الخميس بخاصة في المناطق الشمالية، يخف تأثيره اعتبارا من صباح يوم الجمعة وينحسر تدريجيا يوم الأحد المقبل.
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