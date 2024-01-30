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لبنان

مياه بيروت وضعت قيد التحصيل جداول إصدارات 2024

Lebanon 24
30-01-2024 | 01:09
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أعلنت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان في بيان، أنها وضعت قيد التحصيل جداول اصدارات العام 2024، اعتبارا من تاريخ 20/1/2024، ودعت جميع المشتركين إلى تسديد بدلات المياه المترتبة عليهم، عن العام 2024 وما قبل، إلى الجباة المختصين أو لدى دوائر التوزيع التابعين لها، واعتذرت من مشتركيها حاليا عن امكانية تلبية خدمة التسديد عبر مراكز شركة أون لاين لتحويل الأموال OMT، أو عبر الدفع الإلكتروني على الموقع التابع للمؤسسة lb.gov.ebml أو app mobile ebml من خلال شركة نتكومرس التي تدير عمليات ومعاملات الدفع الآمنة بواسطة بطاقات الائتمان عبر الإنترنت، وذلك لأسباب خارجة عن ارادتها وهي تعمل جاهدة لتفعيل الخدمة من جديد، علما أنها وتسهيلا للمشتركين لتسديد بدلات المياه المترتبة عليهم، عمدت الى ادخال خدمة بواسطة آلات الدفع الالكتروني POS MACHINE في دوائر التوزيع التابعة لها.
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وأشارت إلى أنه "نظرا إلى الظروف الاقتصادية الراهنة عمدت إلى إصدار القرارات التالية:
1- الاعفاء من غرامات التأخير على بدلات الاشتراكات العائدة للعام 2023 وما قبله بنسبة (85%).
2- تقسيط البدلات المتأخرة عن الأعوام السابقة للعام 2024 لفترة أقصاها كانون الأول 2026.
3- تسهيل عمليات الحصول على اشتراكات جديدة للمشتركين السابقين التي ما زال يترتب على أصحابها ذمم، حيث يمكن تسديدها على دفعات ولفترة أقصاها كانون الأول 2026.
4- تخفيض بدل تأسيس الاشتراكات الجديدة للأبنية الموصولة بشبكات المياه بما نسبته:
 
 - (40%) لاشتراكات المياه بالعيار.
- (50%) لاشتراكات المياه بالعداد.
5- تخفيض بدل تغيير أسماء المشتركين بنسبة (90%).
6- تقسيط بدلات العام 2024 لمن يرغب من المشتركين لغاية 12 قسطا مفصلة على الشكل التالي: 

القسط              الشرح

الأول             يستحق قبل نهاية شهر كانون الثاني من العام 2024
الثاني             يستحق قبل نهاية شهر شباط من العام 2024
الثالث            يستحق قبل نهاية شهر آذار من العام 2024
الرابع            يستحق قبل نهاية شهر نيسان من العام 2024
الخامس          يستحق قبل نهاية شهر أيار من العام 2024
السادس           يستحق قبل نهاية شهر حزيران من العام 2024
السابع            يستحق قبل نهاية شهر تموز من العام 2024
الثامن            يستحق قبل نهاية شهر آب من العام 2024
التاسع            يستحق قبل نهاية شهر أيلول من العام 2024
العاشر           يستحق قبل نهاية تشرين الأول من العام 2024
الحادي عشر    يستحق قبل نهاية تشرين الثاني من العام 2024
الثاني عشر      يستحق قبل نهاية شهر كانون الأول من العام 2024

واعتبرت أن هذا الاعلان بمثابة تبليغ شخصي لكل مشترك وقاطعا لعامل مرور الزمن.
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