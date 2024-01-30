"ورشة" في عوكر

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يُنقل عن بعض العاملين اللبنانيين في السفارة الأميركية في عوكر أن القائمة بأعمال السفارة ليزا جونسون تتخذ، ومنذ اليوم الأول لتسلم مهامها الجديدة، بعض الإجراءات الداخلية المتعلقة بعمل الموظفين في مختلف القطاعات بطريقة مختلفة عمّا كان عليه الوضع في زمن السفيرة دوروتي شيا، خصوصًا أنها تتطلع إلى احداث تغيير جذري في هيكلية فريق عملها، مستفيدة من قرب إحالة بعض من كانوا يشكّلون نواة فريق شيا على التقاعد، ومستفيدة أيضًا بما لديها من خبرة سابقة عندما كانت تعمل في السفارة كموظفة ملحقة بين العامين 2002 و2004 يوم كان السفير فينسنت باتل سفيرًا لبلاده في لبنان، ولديها الكثير من الصداقات والمعارف في الوسطين السياسي والاجتماعي.وتميل جونسون إلى الاستعانة بفريق سبق لها أن عملت معه قبل تعيينها في لبنان، حيث تولت مهام نائب أول لمساعد وزير الخارجية الأميركية في مكتب المخدرات الدولية وشؤون إنفاذ القانون (INL)، وكذلك كنائب مساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا وآسيا، ومنصب مدير شؤون الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي (NSC).