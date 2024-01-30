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لبنان
في القاسمية صور.. حادث باص مدرسة يوقع عدداً من الجرحى
Lebanon 24
30-01-2024
|
01:16
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سقط ما لا يقلّ عن 10 الإصابات في صفوف الطلاب بحادث سير مروع بين باص مدرسة وسيارة على طريق القاسمية شمال صور، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
وعملت فرق سيارات الإسعاف في الصليب الأحمر اللبناني مركز الإنصارية والدفاع المدني اللبناني مركز صور على نقلهم إلى مستشفيات صور للمعالجة.
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