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لبنان

نائبة "ماسكة واجب"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
30-01-2024 | 01:30
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ظهر الخلاف جلياً خلال جلسات مناقشة الموازنة بين النائبة بولا يعقوبيان وزميلتها، التي كانت على لائحتها، سينتيا زرازير، إذ لاحظ المراقبون بأنه لم يكن هناك لا سلام ولا كلام بين يعقوبيان وزرازير بالرغم من أنهن قد تلاقتا عدة مرات وجها لوجه داخل المجلس.
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المصدر لفت أيضاً الى أن النائبة حليمة قعقور "ماسكة واجب" مع زميلتها زرازير على ما يبدو حيث تظهر الى جانبها دائماً في المجلس ولا تتواصل أبداً مع يعقوبيان التي بدت هذه المرة وحيدة دون أي تواصل مع "نواب التغيير" حيث قاطع النائب ملحم خلف الجلسات، وجلس النائب بلال حشيمي الى جانب النواب السنّة، فيما يجتمع النواب مارك ضو ووضاح صادق وميشال دويهي كمجموعة واحدة، وبقيت يعقوبيان لوحدها، قبل ان تتقدم في نهاية الجلسة وتجلس الى جانب "نواب القوات" أثناء التصويت على الموازنة..

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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