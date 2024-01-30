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لبنان

قرار عوني واضح: سندافع

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
30-01-2024 | 01:45
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بالرغم من عدم وجود أي ردّ من "حزب الله" على تصريحات البطريرك مار بشارة بطرس الراعي، الا ان قيادات "التيار الوطني الحرّ" خرجت بشكل سريع للدفاع عنه والهجوم غير المباشر على الحزب، وهذا الامر كان واضحاً في الساعات الماضية حيث كان العونيون، قياديون وناشطون، اكثر من دافع عن الراعي.
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وتقول مصادر مطلعة "ان "التيار" يريد استكمال مسار الخطاب المعارض والمتمايز مع "حزب الله" بهدف شدّ العصب العوني اولاً والمسيحي ثانياً على اعتبار انه، بالخطاب المسيحي الطابع سيتمكن رئيس "التيار" جبران باسيل من استعادة ما خسره في السنوات الماضية، وهذا ما يقوده عملياً "مستشاره" ناجي حايك".
وتضيف المصادر أن علاقة باسيل والراعي جيدة لكن ليس هذا هو السبب الذي دفع "التيار" للدفاع عنه، بل الهدف هو ايصال رسالة من قبل "ميرنا الشالوحي" مفادها أن موضوع السلاح والمقاومة ليس بعيدا عن التمايز والخلاف، ولن يبقى" التيار" ملتزماً بالتعاون، ما دام الحزب لا يلتزم بالقضايا السياسية الداخلية ويتمايز عن "التيار" فيها.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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