طرقات مقطوعة بسبب تراكم الثلوج... تجنبوها

أفادت غرفة التحكم المروري أن الطرق الجبلية المقطوعة بسبب الثلوج هي: كفردبيان حدث بعلبك العاقورة حدث بعلبك عيناتا الأرز جرد مربين الهرمل معاصر الشوف كفريا، أما طريق ضهر البيدر فسالكة امام المركبات ذات الدفع الرباعي او مجهزة بسلاسل معدنية، وطريق القبيات - الهرمل سالكة امام جميع المركبات.

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