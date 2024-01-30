Advertisement

لبنان

طرقات مقطوعة بسبب تراكم الثلوج... تجنبوها

Lebanon 24
30-01-2024 | 01:11
A-
A+
Doc-P-1158531-638422001628348741.jpeg
Doc-P-1158531-638422001628348741.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت  غرفة التحكم المروري أن الطرق الجبلية المقطوعة بسبب الثلوج هي: كفردبيان  حدث بعلبك العاقورة حدث بعلبك عيناتا الأرز جرد مربين الهرمل معاصر الشوف كفريا، أما طريق ضهر البيدر فسالكة امام المركبات ذات الدفع الرباعي او مجهزة بسلاسل معدنية، وطريق القبيات - الهرمل سالكة امام جميع المركبات.
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:33 | 2024-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:51 | 2024-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:16 | 2024-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:04 | 2024-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:53 | 2024-01-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:26 | 2024-01-30
03:19 | 2024-01-30
03:12 | 2024-01-30
03:00 | 2024-01-30
02:45 | 2024-01-30
02:34 | 2024-01-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24