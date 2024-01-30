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لبنان
هل سيجد لبنان من يقف إلى جانبه إذا قرّرت إسرائيل غزوه؟
اندريه قصاص Andre Kassas
|
Lebanon 24
30-01-2024
|
02:00
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لنفترض أن إسرائيل، وفي غفلة من الزمن، قرّرت أن تغزو لبنان كما تغزو غزة، فهل سيجد اللبنانيون من سيقف إلى جانبهم ويحميهم من نار جهنم، التي ستُفتح أبوابها على مصراعيها، وهل سيجدون من يدافع عنهم في المحافل الدولية. ولكي لا يُقال أن الاستسلام للأقدار هو نوع من أنواع الروح الانهزامية، التي يرفضها "حزب الله"، وهو الذي يهدّد بأنهم سيجدون في لبنان إذا ما قرروا غزوه مقابرهم، فإن ما يجعل أي مغامرة قد يقدم عليها الاسرائيليون أمرًا غير سهل. فهم "جرّبوا حظّهم" سنة 2006 فماذا جنوا غير خيبات الأمل؟ هذا ما تقوله "حارة حريك" ردًّا على كل الحملات، التي تتعرّض لها "المقاومة الإسلامية"، التي لا تزال تعتقد أن مساندتها للمقاومة الشعبية في غزة قد خفّفت الضغط العسكري عنها كثيرًا على عكس ما يراه كثيرون، وهو أن فتح جبهة الجنوب لا يقدّم ولا تؤخر في شيء بالنسبة إلى "أهداف إسرائيل الغزاوية"، وأن ما يقوم به "حزب الله" عبر الجبهة الجنوبية ليس سوى "انتصارات وهمية" على حدّ ما نقله البطريرك الماروني في عظة الأحد عن أهالي القرى الجنوبية، "الذين يعربون لنا عن وجعهم لتخلّي الدولة عنهم وعن واجباتها ومسؤوليّاتها تجاههم. فهم بكبارهم وصغارهم يعيشون وطأة الحرب المفروضة عليهم والمرفوضة منهم إذ يعتبرون ان لا شأن للبنان واللبنانيّين بها". ويكتبون إلينا: "نعيش ضغوط الحرب النفسيّة وتسحق أعصابنا أهوال الغارات ت اليوميّة وأصوات القذائف المدويّة. وأطفالنا محرومون من وسائل الترفيه ولا يتلقون تعليمًا مدرسيًا منتظمًا إلا عن بُعْد بسبب الإقفال القسري لمدارسنا الذي فرضته الحرب الحالّية. ويتابعون: "بإمكانكم أن تتصّوروا مدى الفشل والفوضى والإخفاق والقلق الذي يترتّب على هذا الواقع المرير، وتداعياته على المستقبل التعليميّ والنفسيّ لأولدنا...ويضيفون: اسمحوا لي اقولها بالفم الملآن - ليس تخليًّا عن القضايا الوطنيّة ولا العربية، بل انطلقًا من صدقي مع ذاتي أرفض أن أكون وأفراد أسرتي رهائن ودروعا بشريّة وكبش محرقة لسياسات لبنانية فاشلة، ولثقافة الموت التي لم تجّر على بلادنا سوى الانتصارات الوهميّة والهزائم المخزية".
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فإذا قرّرت إسرائيل، وهي التي تملك قرار الحرب وحدها، أن تجرّ لبنان إلى حرب "لن يخرج منها مخبّر"، فما عساه يقول البطريرك الراعي عندها، وما هي الرسائل التي ستصل إلى بكركي هذه المرّة من كل المناطق اللبنانية، وليس من الجنوب وحده؟
فأمام هذا الخطر المحدق بلبنان، وأمام هذه المخاوف المتزايدة والمتصاعدة منذ اليوم الأول، الذي قرّر فيه "حزب الله" مساندة أهالي غزة والتخفيف عنهم، يُحكى أن الموفد الأميركي آموس هوكشتاين سيعود إلى المنطقة في محاولة أميركية جديدة لإقناع من يجب إقناعهم بأن ما سينتج عن توسعة الحرب من ويلات سيكون كارثيًا على الجميع، وسيهدّد الاستقرار العام في المنطقة والعالم، بحيث لا يعود يُسمع صوت غير صوت المدافع، التي ستنشر الرعب والموت والدمار.
فما اقترحه هوكشتاين في آخر زيارة له لبيروت رفضه "حزب الله"، شكلًا ومضمونًا، وقد أبلغ الذين فاتحوه بموضوع سحب عناصره من مواقعهم المتقدمة على طول الخطّ الأزرق الحدودي إلى عمق الأراضي اللبنانية، إلى مسافة تقدّر بسبعة كيلومترات، "أن خيّطوا بغير هذه المسّلة"، وأن وضع الجبهة الجنوبية سيبقى على حاله ما دامت إسرائيل تستبيح كل شيء في غزة.
ويُضاف إلى هواجس اللبنانيين ومخاوفهم عامل جديد، وهو أن التطورات الإقليمية المتلاحقة في المنطقة تشكل عاملًا جديدًا من عوامل ازدياد هذا القلق اللبناني، ولا سيما في ظل التداعيات المتوقعة للهجوم الذي استهدف قاعدة أميركية في شمال شرق الأردن، وما يمكن ان يستتبعه ويستدرجه من تداعيات خطيرة في المنطقة من شأنها ان تنعكس على الجبهة الجنوبية بالتحديد، مع خشية من أن تتفلت الأمور، بحيث لا تعود المعالجات بالمسكّنات تجدي نفعًا.
ويبقى الرهان على مدى قدرة "حزب الله" على ضبط النفس وعدم إعطاء إسرائيل أي ذريعة لتنفيذ ما تُخطّط له للبنان والمنطقة.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
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اندريه قصاص Andre Kassas
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