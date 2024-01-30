ارتفاع في سعر البنزين والمازوت.. ماذا عن الغاز؟

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ارتفع اليوم سعر صفيحتي البنزين 95 و98 أوكتان 11000 ليرة والمازوت 15 ألف ليرة فيما تراجع سعر قارورة الغاز الف ليرة، وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:البنزين 95 أوكتان: 1.525.000 ليرةالبنزين 98 أوكتان: 1.565.000 ليرةالمازوت: 1.515.000 ليرةالغاز: 929.000 ليرة