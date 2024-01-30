استعداداً لما هو آتٍ... قوات اسرائيلية تغادر الميدان نحو حدود لبنان

تشهد الحدود بين جنوب لبنان وشمال إسرائيل بشكل شبه يومي تبادلا للقصف بين القوات الإسرائيلية منذ بدء الحرب بين حماس وإسرائيل في قطاع غزة في تشرين الأول، وحزب الله الذي يؤكد أنه يتحرّك "دعما ومساندة" للحركة الفلسطينية.

Advertisement

وفي هذا الإطار، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، إن قواته "ستبدأ العمل قريبا جدا" على الحدود مع لبنان، حيث يتصاعد التوتر مع حزب الله.

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن غالانت قوله لجنوده قرب الحدود مع قطاع غزة، إن هناك جنودا آخرين يتم نشرهم في شمال إسرائيل. وأضاف "سيبدأون العمل قريبا جدا جدا.. لذا يتم تعزيز القوات الموجودة في الشمال. القوات القريبة منكم ستغادر الميدان وتتحرك نحو الشمال وتستعد لما هو آت". وتابع أن قوات الاحتياط سيتم تسريحها تدريجيا "لتستعد وتعود جاهزة" لعمليات مقبلة.

والاثنين، تبنى حزب الله مسؤولية 12 هجوما على مواقع للجيش الإسرائيلي قرب الحدود باستخدام صواريخ إيرانية الصنع من طراز "فلق 1".

مساء الاثنين، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه نفذ ضربات ضد حزب الله ردا على ذلك، بما في ذلك ضد "منشآت ونقطة مراقبة في قرى مركبا والطيبة ومارون الراس اللبنانية".

وأكد الجيش أيضا إطلاق مقذوفات عدة من لبنان، مشيرا إلى أنه "ردّ باستهداف مواقع الإطلاق ومواقع أخرى في لبنان".

في وقت سابق هذا الشهر، قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال هرتسي هليفي إن احتمال نشوب حرب "في الأشهر المقبلة" في شمال البلاد أصبح "أعلى بكثير مما كان عليه في الماضي".

ومنذ بدء التصعيد، قتل أكثر من مئتَي شخص في لبنان، وفق حصيلة جمعتها وكالة "فرانس برس". في الجانب الإسرائيلي من الحدود، قُتل 15 شخصا هم تسعة جنود وستة مدنيين، حسب الجيش الإسرائيلي. (العربية)